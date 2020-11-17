Başkan Erdoğan'dan İzmir depremi açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Devletim tüm imkanları seferber ettiği İzmir'de çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Başkan Erdoğan, konutların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

İzmir depremi hakkında yapılan çalışmalar ve projeler hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "2 haftasını geride bıraktığımız İzmir depremi, ülkemize doğal afetler gerçeğini bir kez daha hatırlatmış, hem de deprem öncesi ve sonrası hazırlıklarımızı gözden geçirmemize bir fırsat olmuştur. İzmir'deki AFAD ekipleri hemen harekete geçmiş, çevre illerdeki ekipler de İzmir'e destek için yola çıkmışlardır. İlk dakikalardan itibaren Emniyet, Jandarma ve TSK birimleri personelleriyle deprem bölgesinde yer almışlardır. Depremin 2. saatinde 25 bin kişilik mobil mutfak ve 50 personel bölgeye sevk edilmiştir. Depremin 6. saatinde 2 binin üzerinde arama kurtarma personeli ve 15 arama köpeği yola çıkmıştır. 10. saatinde 7 temel ihtiyacın karşılanması için binlerce personel sahada görev almış durumdaydı. Depremin 12. saatinde 100 psiko destek ekibi depremzedelerle görev yapmaya başlamıştı." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Depremin 48. saatinde binin üzerinde çadırın kurulumu sağlanmıştır. Depremin 72. saatinde 8 binin üzerinde personel ve 1200 araç sahada faaliyet halindeydi. Devlet İzmir'e ve İzmirliler'e sahip çıkmıştır. Çeşitli belediyelerden de çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çalışmalara katıldı. Tüm bu ekipler AFAD'ın koordinesiyle çalışmalarda yer aldı. Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından "Nerede bu devlet" sesleri yükselmiyor. Çünkü devletimiz ilk andan itibaren bölgede yer alıyor ve çalışmaları yürüyor. Şimdi depremin yol açtığı hasarların kalıcı telafisi için çalışmalar yürütüyoruz. Soğuğa karşı kalıcı konteynerler kuruyoruz. 1150 konutu kendi yerinde inşa edeceğiz. 3 binin üzerinde konut inşa ederek hak sahiplerine dağıtacağız. Türkiye'de de depreme dayanıksız binaların dönüşüm çalışmalarını hızlandırıyoruz. Rant yerine depreme dayanıklılığı öncelikli anlayışla bu şekilde hareket ettiğimiz sürece hedeflerimize ulaşacağımız açıktır." açıklamasında bulundu

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