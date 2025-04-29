Başkan Erdoğan’dan İtalya’da: Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden işbirliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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