29 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan İtalya’da: Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar
Başkan Erdoğan’dan İtalya’da: Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar

Başkan Erdoğan’dan İtalya’da: Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2025 16:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden işbirliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan İtalya’da: Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar
Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar
"Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar"
Türkiye ile ticaret hacmi rekor seviyede
"Türkiye ile ticaret hacmi rekor seviyede"
İtalya ile ikili anlaşmalar imzalandı
İtalya ile ikili anlaşmalar imzalandı
İmamoğlu’nun gizli toplantıları! Şeffaf olmadı
İmamoğlu’nun gizli toplantıları! Şeffaf olmadı
Bakan Yerlikaya’dan Özgür Özel’e tepki!
Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e tepki!
İstanbul’da hasar tespit çalışmaları!
İstanbul'da hasar tespit çalışmaları!
FETÖ’de miras-vasiyet kavgası
FETÖ'de miras-vasiyet kavgası
Baha düşman göz açtırmıyor!
Baha düşman göz açtırmıyor!
Görüşmeden ilk kare
Görüşmeden ilk kare
Denizaltında mahsur kalanları kurtarma tatbikatı
Denizaltında mahsur kalanları kurtarma tatbikatı
İstanbul’da 36 İSPARK otoparkına mühür!
İstanbul'da 36 İSPARK otoparkına mühür!
İBB’de korkunç bir rüşvet ağı kurulmuş
"İBB’de korkunç bir rüşvet ağı kurulmuş"
Daha Fazla Video Göster