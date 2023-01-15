Başkan Erdoğan'dan İsveç'teki PKK rezaletine sert tepki: Uyardık! Gerekli adımlar atılmazsa ilişkiler daha da gerilebilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Fethiye’deki Gençlerle Buluşma Programı'nda bir araya geldi. Konuşmasında “2023 seçimleri önemli bir sınav olacak” diyen Başkan Erdoğan, altılı masada yaşananları eleştirerek “Onca toplantı yaptılar. Ortaya vizyon ve proje namına bir şey koyamadılar. Ajans mahsulü üçüncü sınıf sokak tiyatrosu dışında adım atamadılar. Hepsi Başbakan Yardımcısı olacakmış. Birer tane de Bakanlık alacaklarmış. Böyle memleket mi idare edilir. Bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok.” şeklinde konuştu. Diğer yandan Başkan Erdoğan, İsveç'teki PKK rezaletine ise çok sert sözlerle karşılık vererek, “Bunların caddelerinde sık sık zaten PKK'nın gösterilerini izliyoruz ve kendilerini de uyarıyoruz. Ama bütün bu uyarılara rağmen ne yazık ki PKK'nın PYD'nin bu gösterilerde durdurulması filan falan diye bir şey söz konusu olmadı. Şu anda Meclis başkanlarının bize bir ziyareti söz konusuydu. Meclis Başkanımız da bu ziyareti reddetti. Çünkü bunlar hala Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Şu an itibarıyla da bu ziyaret gerçekleşmeyeceği gibi onların İsveç'te bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir." ifadelerine yer verdi.