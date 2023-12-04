Başkan Erdoğan'dan İSEDAK Programı'nda BM'ye Gazze tepkisi: Mevcut yapı barışı getiremez

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, BM'ye Gazze konusunda tepki gösterirken "Mevcut yapı barışı getiremez." dedi. Erdoğan, Gazze'nin Filistin toprağı olduğuna bir kez daha vurgu yaptı.

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