Başkan Erdoğan'dan İran'ın ABD üslerini vurması sonrası ilk açıklama |Video sondakika

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan TürkAkım açılışında konuştu. Başkan Erdoğan, İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurması sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Gerilim hiç arzu etmediğimiz noktaya ulaştı. Amacımız gerilimin düşmesini sağlamaktır. Hiç kimsenin sadece kendi çıkarları uğruna Irak başta olmak üzere tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı yok. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Son dakika haberi; Başkan Erdoğan'ın İran-ABD gerilimine ilişkin yaptığı işte o açıklamalar;

"Amacımız gerilimi düşürerek yeniden aklıselimi hakim kılmaktır. Coğrafyamızda artık yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmamıştır. Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz.

Hiç kimsenin sadece kendi çıkarları uğruna Irak başta olmak üzere tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı yoktur. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz.

Türkiye olarak ne Irak'ın ne Suriye'nin ne Lübnan'ın ne de Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz.