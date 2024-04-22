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Başkan Erdoğan'dan Irak'a tarihi ziyaret | A Haber Irak'ta

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 11:21
Irak'a 12 yıl sonra tarihi bir ziyaret gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan'ın gündemi yoğun, masada önemli başlıklar var. Peki, temasların ilk durağı Bağdat'a nasıl bir hava hakim? Neler konuşuluyor? Sokakta neler oluyor? A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
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