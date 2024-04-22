Başkan Erdoğan'dan Irak'a tarihi ziyaret | A Haber Irak'ta

Irak'a 12 yıl sonra tarihi bir ziyaret gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan'ın gündemi yoğun, masada önemli başlıklar var. Peki, temasların ilk durağı Bağdat'a nasıl bir hava hakim? Neler konuşuluyor? Sokakta neler oluyor? A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.

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