Fransa'dan sonra İtalya'da da protesto dalgası

Fransa'da başlayan protestoların İtalya'ya yayıldığı belirtilirken, Milano başta olmak üzere çeşitli kentlerde gösteriler polisle çatışmalara dönüştü. Ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı ve eğitim sorunlarının öne çıktığı eylemlerde maddi zararın 2 milyon euroyu aştığı bildirildi. İtalyan hükümeti, güvenlik önlemleri kapsamında Milano'da polise destek amacıyla 500 askerin görevlendirilmesine karar verdi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'dan son gelişmeleri aktardı.