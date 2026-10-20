İstanbul'da pes dedirten hırsızlık! İş yerini boş görünce geri dönüp telefonları çaldı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, 19 Ekim'de bir iş yerinin önünden geçen şüpheli, içeride kimsenin olmadığını fark edince geri dönerek tezgahtaki 2 cep telefonunu çaldı. İş yeri sahibinin arka bölümde telefon tamiri yaptığı sırada gerçekleşen hırsızlık nedeniyle yaklaşık 100 bin liralık zarar oluştu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından iş yeri sahibi, görüntülerle birlikte polise giderek şikâyetçi oldu.