Başkan Erdoğan'dan IDEF'23 kapanış programında önemli açıklamalar: 4.5 milyar dolarla rekor kırdık

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, IDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin 4.5 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdığını ifade etti.

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