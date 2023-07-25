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Başkan Erdoğan'dan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı açılışına video mesaj: 2023 hedefimiz 6 milyar dolar

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 11:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 16.'sı düzenlenen "IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı"na video mesaj gönderdi.
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2023 hedefimiz 6 milyar dolar
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