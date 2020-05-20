Başkan Erdoğan'dan hakim ve savcılara Adnan Menderes, 12 Eylül ve FETÖ mesajı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katıldı. Burada konuşan Başkan Erdoğan, "Adaletle zulüm arasındaki ince çizgiye dair kadim inançların temel kaynakları yanında pek çok filozofun ve devlet adamlarının ikazları, görüşleri vardır. Türkiye geçmişte çeşitli dönemlerde bu sıkıntıları yaşamıştır. Kimi zaman FETÖ gibi terör örgütlerinin etkisi altına giren adalet sistemimiz milletimizin gözünde epeyce örselenmiştir. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının idamı da 12 Eylül yargılanmaları da FETÖ ihanet çetesinin kumpasları da acı izler bırakmıştır." dedi.