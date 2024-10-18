18 Ekim 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan Güney Kafkasya Zirvesi’nde tarihi çağrı: İsrail'e silah ambargosu uygulanmalı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kafkasya Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. Görüşmede Başkan Erdoğan, BM nezdinde İsrail’e uygulanacak silah ambargosunun İsrail'i durdurmak için etkili bir adım olacağını,Türkiye’nin bunu dillendirmeye devam edeceğini belirtti.