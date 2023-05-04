04 Mayıs 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Giresun'da önemli açıklamalar: Milletin evlatları ile ABD'lileri mukayese edemeyiz
Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi yoğun mesaisine devam ediyor. Başkan Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Giresun'da düzenlenen mitinge katıldı. Meydanda on binlerce vatandaşın büyük bir coşku içerisinde bulunduğu mitingde Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ifadelerine tepki gösteren Erdoğan, Bayraktar Grubu'nun Türkiye'ye kazandırdığı projeleri sayarak "Bu milletin evlatları ile onları mukayese edemeyiz." dedi. Temmuz ayında maaşlarda yeni artış olacağını söyleyen Erdoğan, hem enflasyon farkının hem refah payının dikkate alınarak artışlar yapılacağını belirtti.