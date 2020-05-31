Başkan Erdoğan'dan Gençlerle Buluşma Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Tütüne Hayır Günü'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz." şeklinde konuştu.