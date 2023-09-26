26 Eylül 2023, Salı
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Başkan Erdoğan’dan gençlere vergisiz telefon müjdesi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.