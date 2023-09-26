26 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan gençlere vergisiz telefon müjdesi

Başkan Erdoğan’dan gençlere vergisiz telefon müjdesi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2023 20:02
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan’dan vergisiz telefon müjdesi
Başkan Erdoğan’dan vergisiz telefon müjdesi
Sanatçı Sula, tablosunu Bahçeli’ye hediye etti
Sanatçı Sula, tablosunu Bahçeli'ye hediye etti
CHP’de Kurultay tarihi belli oldu!
CHP'de Kurultay tarihi belli oldu!
Kabine Toplantısı başladı: Gözler Başkan Erdoğan’da
Kabine Toplantısı başladı: Gözler Başkan Erdoğan’da
İstanbul’da toplu ulaşım sorunu
İstanbul'da toplu ulaşım sorunu
İstanbul Otogarı’nın kolonları alarm veriyor
İstanbul Otogarı'nın kolonları alarm veriyor
CHP PM’de Burcu Köksal gerginliği
CHP PM'de "Burcu Köksal" gerginliği
Kılıçdaroğlu Nuşirevan Elçi ile ne görüştü?
Kılıçdaroğlu Nuşirevan Elçi ile ne görüştü?
Sıcaklık 15 derece düşecek! Sert kış geliyor
Sıcaklık 15 derece düşecek! Sert kış geliyor
Başkan Erdoğan’dan flaş mesajlar!
Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar!
Mevlid Gecesi nasıl idrak edilmeli?
Mevlid Gecesi nasıl idrak edilmeli?
’’Artık net bir yanıt bekliyoruz’’
''Artık net bir yanıt bekliyoruz''
Daha Fazla Video Göster