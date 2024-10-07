Başkan Erdoğan’dan Gazze sergisine ziyaret

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından hazırlanan ve Gazze'deki İsrail soykırımının 1. yıl dönümünde parti binasının girişi önünde oluşturulan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti.

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