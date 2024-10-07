07 Ekim 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan’dan Gazze sergisine ziyaret

Başkan Erdoğan’dan Gazze sergisine ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2024 15:55
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından hazırlanan ve Gazze'deki İsrail soykırımının 1. yıl dönümünde parti binasının girişi önünde oluşturulan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lübnan sonrası sıra bölgesel savaşta mı?
Lübnan sonrası sıra bölgesel savaşta mı?
Beyrut’ta İsrail yıkımı! A Haber görüntüledi
Beyrut’ta İsrail yıkımı! A Haber görüntüledi
Başkan Erdoğan’dan Gazze sergisine ziyaret
Başkan Erdoğan’dan Gazze sergisine ziyaret
Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı
Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı
İsrail 10 itfaiyeciyi öldürdü
İsrail 10 itfaiyeciyi öldürdü
Başkan Erdoğan’dan videolu 7 Ekim paylaşımı
Başkan Erdoğan’dan videolu 7 Ekim paylaşımı
Hamas’ın misillemesi A Haber kamerasında
Hamas’ın misillemesi A Haber kamerasında
Hamas’tan İsrail’e roketli misilleme
Hamas’tan İsrail’e roketli misilleme
1 yıl süren soykırımın acı tablosu
1 yıl süren soykırımın acı tablosu
Beyrut ikinci Gazze mi olacak?
Beyrut ikinci Gazze mi olacak?
Gazze’den yine dumanlar yükseldi!
Gazze'den yine dumanlar yükseldi!
6 PKK’lı etkisiz hale getirildi
6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster