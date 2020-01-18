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18.01.2020

Başkan Erdoğan'dan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak." dedi. Başkan Erdoğan, "Marmaray'ı yaptık, ardından da Avrasya'yı açtık. İstemezük diyenler Marmaray'dan geçiyor, Avrasya'dan geçiyor. Saygı duymazlar. Onlar isteseler de istemeseler de biz milletimize hizmete devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Kanal İstanbul'a ilişkin olarak da yapım maliyetinin 75 milyar lira olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, etüt ve mühendislik çalışmalarının da sona erdiğini sözlerine ekledi.

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