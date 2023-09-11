11 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi sonrası uçakta flaş açıklamalar: Tahıl koridoru, Türkiye'nin enerji merkezi olması, ABD ziyareti...

Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi sonrası uçakta flaş açıklamalar: Tahıl koridoru, Türkiye'nin enerji merkezi olması, ABD ziyareti...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2023 15:32
Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zirveye temaslarıyla damga vuran Başkan Erdoğan; tahıl koridoru, diplomasi trafiği, Türkiye'nin enerji merkezi olma projesi, yeni OVP, ABD'ye yapacağı ziyaret, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi gibi birçok önemli konuda konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
G20 sonrası uçakta flaş açıklamalar!
G20 sonrası uçakta flaş açıklamalar!
TSK’yı hedef alan CHP’li Tanrıkulu’na tepki
TSK'yı hedef alan CHP'li Tanrıkulu'na tepki
Enflasyon mesajı: Belini kıracağız
Enflasyon mesajı: Belini kıracağız
FOX TV yine taciz haberciliğine imza attı
FOX TV yine taciz haberciliğine imza attı
Köy okullarında ilk ders zili çaldı!
Köy okullarında ilk ders zili çaldı!
Fransa’da yaralanan Türk genci yurda getirildi!
Fransa’da yaralanan Türk genci yurda getirildi!
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Konut fiyatlarının düşüşü için yeni formüller!
Konut fiyatlarının düşüşü için yeni formüller!
Muğla’da 41 FETÖ’cü yakalandı
Muğla'da 41 FETÖ'cü yakalandı
CHP’nin EOKA videosuna tepkiler dinmiyor
CHP'nin EOKA videosuna tepkiler dinmiyor
Ulaşımda yürümeyen merdivenler!
Ulaşımda yürümeyen merdivenler!
Hudutlarda 12 kişi yakalandı!
Hudutlarda 12 kişi yakalandı!
Daha Fazla Video Göster