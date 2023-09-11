Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi sonrası uçakta flaş açıklamalar: Tahıl koridoru, Türkiye'nin enerji merkezi olması, ABD ziyareti...

Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zirveye temaslarıyla damga vuran Başkan Erdoğan; tahıl koridoru, diplomasi trafiği, Türkiye'nin enerji merkezi olma projesi, yeni OVP, ABD'ye yapacağı ziyaret, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi gibi birçok önemli konuda konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN