Başkan Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul ve Libya açıklaması

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "(Libya'ya asker gönderilmesi) Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Kanal İstanbul konusunda milletimizin onayını aldık, yapacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, ''Biz yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik. Ortaya çıkan sonuçların bedelini herkes ödeyecektir dedik. Avrupa ülkelerinin de elinin taşın altına koyması gerekiyor.'' ifadelerinde bulundu.