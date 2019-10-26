Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalar

25 yılını dolduran ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü. Rahmetli babam, benim futbolculuk hayatıma değil, okul hayatıma devam etmemi istedi. Hizmet konusunda tüm kulüplerimize aynı yakınlıkta olduk. Bununla birlikte Fenerbahçe sevgisi gönlümüzde hep yukarılarda yer aldı. Atalarımızın dediği gibi gönül ferman dinlemiyor." dedi. Başkan Erdoğan, "Şu ana kadar 16 büyük stadyum yaptık. Bir bu kadarının inşaatı ve planlamaları da devam ediyor. Böylece ülkemize toplam seyirci kapasitesi 750 bini bulan, 37 modern stadyum kazandıracağız." diyerek müjdeyi verdi. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de konuşan Erdoğan, "150 saat içinde teröristler çekilmezse kontrolü ele alıp temizliği biz yapacağız. Kimseye şantaj yapmıyoruz. Gerekirse kapıları açarız." ifadelerini kullandı.