Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon müjdesi

2008'de krizin Türkiye'yi teğet geçtiğini söylediğinde yanında olmasına rağmen karşı çıkanların günümüzde parti kurmaya çalışan kişiler olduğunu belirten Erdoğan, "2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı." dedi.