Başkan Erdoğan'dan faiz tepkisi! İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun faiz çelişkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Bunlar faizci!" diyen Başkan Erdoğan, "İstiyorlar ülke batsın kendileri de hiçbir şey yapmadan gelip iktidara otursun." ifadeleriyle muhalafeti sert dille eleştirdi. Başkan Erdoğan, “Bu mandacı kafanın dün ne değini hatırlayalım isterseniz” ifadelerini kullanarak video izletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında “Faizleri indirdiniz de CHP olarak biz engel mi olduk” ifadelerini kullanmıştı. Aynı Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisi döviz kurları üzerinden hedef alınırken bugün hükümeti eleştirerek erken seçim çığırtkanlığı yaptı. İşte Kılıçdaroğlu'nun faiz çelişkisini gözler önüne seren o video.

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