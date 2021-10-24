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Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'de ''Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda'' buluşması

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Giriş: 24.10.2021 21:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir ziyaretinde ''Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda'' buluşmasını gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” buluşması ilk kez ekranlara geldi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda kadınlara yönelik önemli konulara değinirken, kadın kooperatiflerine kolaylık sağlanacağı ve kurumların tescil ve ilan ücreti ödemeyeceğini duyurdu. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının detayları...
Başkan Erdoğan’dan Eskişehir’de ’’Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’’ buluşması
Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'de ''Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda'' buluşması
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