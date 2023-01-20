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Başkan Erdoğan’dan Esenyurt Eğitim Kampüsü’nün temel atma töreninde önemli açıklamalar

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Giriş: 20.01.2023 16:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük lise kampüsü olan Esenyurt Eğitim Kampüsü’nün temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "Ne söz verdiysek yaparız" diyen Başkan Erdoğan, "Hokkabazlık siyasetinin kitabımızda asla yeri yoktur." ifadelerini kullandık. 6'lı masaya 'vatmansız metro' göndermesinde bulunan Erdoğan, "Biz bunları yapalı çok oldu, unuttuk, siz neredesiniz? Vah zavallılar." sözleriyle yüklendi. Başkan Erdoğan, "Bak Miçotakis; yine sağda solda konuşuyorsun, eğer bize bir yanlış yapmaya kalkarsan Çılgın Türkler yürür bunu bilesin." deyip Yunanistan Başbakanı'nı açık açık uyardı.
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