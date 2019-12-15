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15.12.2019

Başkan Erdoğan'dan erken seçim açıklaması!

Erken seçim iddialarıyla ilgili net açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ''Defaatle söyledim, Cumhur İttifakımızda sayın Bahçeli de söyledi. Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Buradan bizim sapmamız söz konusu değildir. Bazı yalan yanlış tarih açıklayanlar kendilerini buğday ambarında sananlardır. Biz bu ülkede açıklanan tarihlerde seçim yapmasını birilerine öğreteceğiz. Bunu öğrenecekler. Şu anda hazırlıklarımızı 2023 Haziran'ına yapıyoruz. Kongrelerimiz yürüyor şu anda.'' dedi.
Başkan Erdoğan ile Gündem Özel A Haber | 15.12.2019 BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÜNDEM ÖZEL A HABER | 15.12.2019

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