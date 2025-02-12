12 Şubat 2025, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan Endonezya’da önemli mesajlar: Hedefimiz 10 milyar dolar ticaret hacmi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, çeşitli alanlarda 12 anlaşmanın yapıldığını ifade ederken 'Hedefimiz 10 milyar dolar ticaret hacmi. Bugün ilişkilerimizi daha da kurumsallaştırdık.' dedi.