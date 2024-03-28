Başkan Erdoğan'dan emekliye temmuzda ek zam sinyali: Maaşları yeniden masaya yatıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere 3 gün kala AK Parti'nin Bursa'da düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP ile DEM arasındaki kirli birlikteliğe dikkat çekerek "Neyin karşılığında ittifak yapıyorlar?" dedi. Başkan Erdoğan, ekonomi alanında mesajlar vererek enflasyonun düşeceği söylemini yinelerken; emekliler için de "Temmuzda emekli maaşlarını yeniden masaya yatıracağız." diyerek ek zam sinyali verdi.