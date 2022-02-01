Başkan Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu soruna yanıt: Biz bu tür insanlarla yürümeyiz! Gereği neyse onu yaparız

Başkan Erdoğan İstanbul’da son yaşanan ve İBB’nin konuya duyarsızlığı sonucu ortaya çıkan “kar faciası” ile ilgili çok çarpıcı mesajlar verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar esareti yaşandığı sırada İngiliz Büyükelçi Dominick Chlcott ile yaptığı görüşmeye ve balıkçıdaki 3 saat boyunca süren balık ziyafetini sert sözlerle eleştirdi. Başkan Erdoğan, AK Parti’nin her zaman arazide ve vatandaşın hizmetinde olduğunu belirterek, "İstanbul'u sel bastı Beyefendi (İmamoğlu) Bodrum'da. Hayat böyle devam ediyor bunlarda. Burada neyi anlatacaksın? Ama Genel Başkanın bunlara yönelik en ufak bir operasyonu yok. Biz bir defa bu tür insanlarla yürümeyiz. Gereği neyse onu yaparız. Bunlarla ilgili de konuşmak bile bize zül geliyor. Ama artık diyoruz ki 'ya sabır', inşallah 2023-2024'te benim milletim gereğini yapar." mesajını verdi. Başkan Erdoğan, İstanbul'daki karla mücadeleyle ilişkin, "Kar fırtınası yaşandığı gün balıkçıya giden bir AK Partili belediye başkanı olsaydı, sizin tepkiniz ne olurdu?" sorusunu yanıtlarken, "Şunu çok rahat, gönül huzuru ile söyleyebilirim, bizim bu göreve getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir zamanda kalkıp da bir balıkçı restoranına gidip orada kafayı bulmaz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın, Trabzon'u ziyareti sırasında Akçaabat Halk Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı. Başkan Erdoğan, burada Türkiye gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

EKREM İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER

Kar yağışı sonrası İstanbul'daki çalışmalara ilişkin bir soru üzerine Başkan Erdoğan, "Yani İstanbul'da zaten bizden sonrakilere kalan bir şey olmadı ki, ne yaptıysak biz yaptık. Olmayan bir şey vardı, Sarıyer Kahraman'da balık yemek. Çünkü bizim öyle bir derdimiz yoktu. Bizim tek derdimiz vardı, İstanbul'umuzun neresinde bir eksik var, onları süratle gidermek" şeklinde konuştu.

"YOLSUZLUKLARA ASLA FIRSAT VERMEDİK"

Dertlerinin sadece "İstanbul aşkı" olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz İstanbul'a aşıktık. Acaba bir yerde bir eksik var mı, yok mu? Hep bunları gidermenin gayreti içerisinde olduk ve böyle çalıştık. Böyle bir İstanbul'u devrettik. Ben sadece bir şeyi söyleyeyim, İstanbul'u devraldığım zaman CHP Belediyesi'nden 2,5 milyar dolar borçla devraldım. Benden sonra bir 250 milyar dolar bıraktım ama bu arada bütün yatırımları da hiçbir yerden yok dışarıdan yok şuradan borçlanmadan bütün yatırımları yaptık. Yani o yaklaşık 5 yıla sığan bu yatırımlar içerisinde hepsini öz kaynakla yaptık ve düşünün ki o zaman merkezi yönetim bizim kendi partimiz filan değildi. Merkezden bizim nasibimize ne düşüyorsa onu aldık ama biz finansmanı iyi yönettik, parayı iyi yönettik, yolsuzluklara asla fırsat vermedik ve o çöp dağlarından, o çukurlardan, çamurlardan İstanbul'umuzu kurtardığımız gibi gerek İSKİ gerek İETT bütün bunlarla beraber çok önemli adımlar attık."

"ŞU ANDAKİ YÖNETİM BİR METROBÜS DAHA YAPMIŞ DEĞİL"

Metrobüsün de kendi dönemlerinde yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, "Şu andaki yönetim bir metrobüs daha yapmış değil. Halbuki metrobüs olayı zor bir şey değil. Onun için ayrı bir hattı inşa ediyorsunuz. Bu hatta da lastikli sistem getiriyorsunuz. Çünkü metrobüs dediğimiz olay da malum tamamen lastikli sistem. Körük ve lastik, bunlar var, ya bunu bile yapmaktan bunlar aciz." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Erdoğan, yaptıkları tünellerin de kapatıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mesela Sancaktepe'de tünel açıldı. Bir de baktık bu gitmiş tünelleri kapatıyor. Halbuki bu tüneller, dolayısıyla o da adeta metrodur. Bu metro. Üsküdar'dan oraya kadar insanları rahatlatacaktı ama buna bile maalesef fırsat vermediler ve Sancaktepe'de yaşayan insanlar, benim vatandaşlarım bunun acısını çekti ve çekiyor ve hala orayı kapatmanın gayreti içinde. Bunların böyle bir aşkı yok, böyle bir heyecanı yok. Binali Bey de o dönemde ulaştırmaya bakıyordu Marmaray'ı bize zindan ettiler. Mahkemelerle uğraştırdılar bizi ve buna rağmen 5 yılda biz Marmaray'ı bitirdik. Bunlara kalsa böyle bir şey zaten yapamazlar. Nereden denizin altından işte Marmaray."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya tünelini, ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yaptıklarını dile getirerek "Fakat bu bile CHP'lileri rahatsız etti. 'Adını niye Yavuz Sultan Selim koydunuz?' diyor. Fatih Sultan Mehmet'in adının olduğu yere Yavuz Sultan Selim yakışmaz mı?" dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN BALIKÇIYA GİTMESİ

Başkan Erdoğan, İstanbul'daki karla mücadeleyle ilişkin, "Kar fırtınası yaşandığı gün balıkçıya giden bir AK Parti'li belediye başkanı olsaydı, sizin tepkiniz ne olurdu?" sorusunu yanıtlarken, "Şunu çok rahat, gönül huzuru ile söyleyebilirim, bizim bu göreve getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir zamanda kalkıp da bir balıkçı restoranına gidip orada kafayı bulmaz." dedi.

"BİZ BİR DEFA BU TÜR İNSANLARLA YÜRÜMEYİZ. GEREĞİ NEYSE ONU YAPARIZ"

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zaten biz arkadaşlarımızı seçerken, bu tür görevlere getirirken, buralarda seçiciyiz. Onun derdi ne olacak? Sadece hizmet olacak. Her zaman konuşmalarımızda benim söylediğim bir şey var, 'Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' diye. Bırakın sadece karı, karın dışında da meydanda yok. Biz ise deprem oluyor, depremde neredeyiz? Arazideyiz. Bingöl depremi oldu, gece yarısı arkadaşlarımla hep beraber biz Bingöl'deydik. Simav depremi oldu, aynı şekilde oradaydık. Van'da bütün oradaki yıkımlar, şunlar, bunlar bitene kadar, ilgili arkadaşlarım, bakanlarımızla hep beraber Van'daydık. Bunlar, bakıyorsun afetler oldu meydanda yok. İstanbul'u sel bastı Beyefendi Bodrum'da. Hayat böyle devam ediyor bunlarda. Burada neyi anlatacaksın? Ama Genel Başkanın bunlara yönelik en ufak bir operasyonu yok. Biz bir defa bu tür insanlarla yürümeyiz. Gereği neyse onu yaparız. Bunlarla ilgili de konuşmak bile bize zül geliyor. Ama artık diyoruz ki 'ya sabır', inşallah 2023-2024'te benim milletim gereğini yapar."