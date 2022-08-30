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Başkan Erdoğan'dan duygulandıran 'Aliya İzzetbegoviç' anısı: Son nefesinden önce 'Bu topraklar Türkiye'ye emanet' dedi

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Giriş: 30.08.2022 21:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Beştepe'de düzenlenen etkinlikte, Türk askerlerinin yurt dışında görev aldığı bölgelere canlı bağlantı yaptı. Bosna Hersek'te görevli Türk askerleri ile konuştuktan sonra ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç ile bir anısını anlatan Başkan Erdoğan, o toprakların Türkiye için önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "İzzetbegoviç’in ölümünden bir gün önce onu ziyaret ettiğimde, bu toprakların Türkiye’ye emanet olduğunu söyledi. Daha sonra oğluyla konuştuğumuzda, babamın şuur adeta kapalıydı. Sizinle konuşmaya başladıktan sonra şuuru açılmaya başladı." ifadelerini kullandı.
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