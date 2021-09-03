Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır annelerine selam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlatmış olduğu evlat nöbetinin yıl dönümüne özel video paylaştı.

Başkan Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır annelerini selamlıyorum" ifadelerini kullandı.