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Başkan Erdoğan'dan depremzedelerin olduğu hastaneye ziyaret

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Giriş: 09.02.2023 20:29
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası Başkan Erdoğan bölgedeki ziyaretlerini sürdürürken Osmaniye'deki çadır kente ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etmesinin ardından yaralanan depremzedeleri hastanede ziyaret etti. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan’dan hastaneye ziyaret
Başkan Erdoğan'dan hastaneye ziyaret
Başkan Erdoğan’dan çadırkente ziyaret
Başkan Erdoğan'dan çadırkente ziyaret
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