09 Şubat 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan depremzedelerin olduğu hastaneye ziyaret
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası Başkan Erdoğan bölgedeki ziyaretlerini sürdürürken Osmaniye'deki çadır kente ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etmesinin ardından yaralanan depremzedeleri hastanede ziyaret etti. İşte detaylar...