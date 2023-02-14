14 Şubat 2023, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki evinde 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılmıştı. Akşam saatlerinde ise Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Erdoğan Baykal'ın eşi ve kızına başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Deniz Baykal'ın eşi Olcay ve kızı Aslı Baykal'a başsağlığı diledi.