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Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar! Ankara adayı Pazar günü açıklanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 14:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda açıklamalarda bulunurken yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Ankara adayının pazar günü açıklanacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin teslim ettiği belgelerin Lahey'de İsrail'in yargılanması konusunda iş gördüğünü ifade ederken "İsrail Lahey'de mahkum olacak. Netanyahu'nun kaçak yeri kalmadı" dedi. İşte detaylar....
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