12 Ocak 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar! Ankara adayı Pazar günü açıklanıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda açıklamalarda bulunurken yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Ankara adayının pazar günü açıklanacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin teslim ettiği belgelerin Lahey'de İsrail'in yargılanması konusunda iş gördüğünü ifade ederken "İsrail Lahey'de mahkum olacak. Netanyahu'nun kaçak yeri kalmadı" dedi. İşte detaylar....