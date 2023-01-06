Başkan Erdoğan’dan çiftçiye peş peşe müjdeler! 250 bin TL’lik destek kredisi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. "İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz." sözleriyle müjdeyi veren Başkan Erdoğan, "Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır. Kişi başı 250 bin liraya kadar kredi verilecek." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Kadın ve genç çiftçi kredi limitlerini 1 milyon TL'ye çıkarıyoruz." dedi.

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