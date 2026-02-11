Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert sözler: Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeçsin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Muhalefetin Suriye konusundaki tutumunu hedef alan Erdoğan, “Ne Kürtler ne Nusayriler bunların umurunda değil. Öyle olsaydı 13 yıl bombaları yağarken tepki gösterirlerdi” dedi. CHP Genel Başkanı’na da yüklenen Erdoğan, “Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. Görüyoruz ki zaman değişiyor, dünya değişiyor, genel başkanlar değişiyor ama ‘CHP’de gelen gideni aratır’ gerçeği asla ve asla değişmiyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Üslup sorunu var sanıyorduk ama sorun bizatihi üslubuymuş. Ne kendisini ne CHP’yi yönetebiliyor. Entrika, kumpas, iftira, tuzak, komedi, trajedi ne ararsan hepsi var. Allah bunlara akıl, CHP’li vatandaşlara da sabır versin” diye konuştu.