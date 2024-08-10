Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Paris eleştirisi: Kasada para yok diyenler Paris'te müsriflik yapıyor

Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılacak yeni kapısı olan ve 3 bin kişiye istihdam sağlayacak Çukurova Havalimanı bugün hizmete girdi. Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 9 milyon olduğunu vurgularken Şakirpaşa Havalimanı'nın da eğitim merkezi olarak hizmet vermeyi sürdüreceğini vurguladı. Erdoğan ayrıca CHP'li İBB yönetiminin Paris'te düzenlediği etkinliklere de tepki gösterirken "Hizmete gelince kasada para yok diyorlar ama Paris'te müsriflik yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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