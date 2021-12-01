Başkan Erdoğan’dan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’na "MGK" tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TRT canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu'ndan ekonomi meselesinin görüşülmesini eleştirmesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Neymiş, MGK bu konuların görüşüldüğü yer olamazmış. Bu kişi siyaseti anlamamış. Hala aynı yerde. SSK'yı batıran o zihniyet hala aynı yerde. Rahmetli Savaş Ay programda bununla dalga geçmişti. Sorumlusu siz değil misiniz? demişti. Şu anda da topu başkalarına atıyor. Sorumlusu sensin. MGK'da görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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