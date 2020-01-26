BİZE ULAŞIN
26.01.2020
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar: 50 milyar dolara çıkaracağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Cezayir İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle ticaretimiz 16 milyar dolara çıktı. Ticaretimizi 50 milyar dolara çıkaracağız." dedi..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.