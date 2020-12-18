Başkan Erdoğan: Tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız

18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan cemaate koronavirüs uyarısı: Çok dikkatli olmaya mecburuz

Başkan Erdoğan'dan cemaate koronavirüs uyarısı: Çok dikkatli olmaya mecburuz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2020 14:32
Güncelleme:18.12.2020 14:38
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bu süreç içerisinde çok hassas, çok dikkatli olmaya mecburuz. İşi gevşek tutmamalıyız. Malum bazı tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız. Bu tedbirleri alışımızın tek sebebi Müslümanlar olarak bu süreci hayırlısıyla sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde atlatmaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan ardından cami içerisindeki cemaate seslenerek, "Cumanız mübarek olsun ve Rabbim nice cumalara bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde kavuştursun." dedi.

"BAZI TEDBİRLER ALDIK, ALIYORUZ VE ALACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Her şeyden önce malum koronavirüs belasıyla iç içeyiz. Birçok yakınlarımız ebedi aleme göç etti. Birçok kardeşlerimiz şu anda hasta yatağında. Rabbimden temennimiz ümmet-i Muhammed'in dertlilerine deva, hastalarına şifa eylesin." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii özellikle bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok hassas, çok dikkatli olmaya mecburuz. İşi gevşek tutmamalıyız. Malum bazı tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız. Bu tedbirleri alışımızın tek sebebi Müslümanlar olarak bu süreci hayırlısıyla sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde atlatmaktır. Onun için de üç tane başlık ifade ediyoruz malum. Temizlik, sosyal mesafe dediğimiz olay ve buna da çok çok dikkat etmemiz lazım. Bununla birlikte de özellikle maskelerimizi ihmal etmememiz lazım ki, en önemlisi de maske. Çünkü, bu virüs denilen belanın vücutlarımıza girip girmemesini onunla engelleme şansımız var."

Kovid-19'la ilgili belediyelerin aldığı tedbirlere de değinen Başkan Erdoğan, "Ücretsiz olarak maskeleri zaten belediyelerimiz dağıtıyorlar. Bu konuda da çok hassas olmamız lazım. Evlerimizde bu hassasiyeti göstermemiz lazım . Özellikle hafta sonları sokağa çıkma yasağımız var. Şimdi gelen yılbaşında perşembe akşamı da, cuma, cumartesi, pazartesi sabah 05.00'e kadar malum sokağa çıkma yasağımız var. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi Rabbim daim eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız
Başkan Erdoğan: Tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız
CHP'deki taciz iddiaları Meclis'e taşınıyor
CHP'deki taciz iddiaları Meclis'e taşınıyor
1999'da FETÖ'yü deşifre etmişti
1999'da FETÖ'yü deşifre etmişti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması
Yunanistan neden silahlanıyor?
Yunanistan neden silahlanıyor?
Sincar'da neler oluyor?
Sincar'da neler oluyor?
2 ton sahte içki ele geçirildi
2 ton sahte içki ele geçirildi
İşte CHP'nin taciz sicili! Meclis'e damga vurdu
İşte CHP'nin taciz sicili! Meclis'e damga vurdu
CHP'li başkan 17 yaşındaki kızı taciz etti
CHP'li başkan 17 yaşındaki kızı taciz etti
Özdağ yeni parti kuracak mı? A Haber'e açıkladı
Özdağ yeni parti kuracak mı? A Haber'e açıkladı
Türkiye'Den Kovid-19 aşısı için flaş düzenleme!
Türkiye'Den Kovid-19 aşısı için flaş düzenleme!
CHP'den 5 vekil İnce’nin partisine geçecek
"CHP'den 5 vekil İnce’nin partisine geçecek"
Daha Fazla Video Göster