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Başkan Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'de önemli açıklamalar: Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini...

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Giriş: 30.09.2020 18:58
Güncelleme:30.09.2020 19:07
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kovid-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'de önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kovid-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir." dedi.

Başkan Erdoğan, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecek. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için biyolojik çeşitliliğin korunmasına ihtiyaç var." diye konuştu.

Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini...
"Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini..."
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