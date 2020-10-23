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Başkan Erdoğan'dan bin yıllık oyunlara darbe

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Giriş: 23.10.2020 18:00
Güncelleme:23.10.2020 18:09
İBN Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakkı Öcal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye üzerine kurulan oyunların nasıl bozulduğunu A Haber ekranlarında deşifre etti. Öcal, Başkan Erdoğan'ın karanlık odalardaki 1000 yıllık kirli planları nasıl çökerttiğini anlattı.

A Haber'de Banu El'in konuğu olan İBN Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakkı Öcal, Türkiye ve Başkan Erdoğan üzerindeki kirli planların nasıl bozulduğunu aktardı.

PLANLAR NASIL AKAMETE UĞRATILDI?

Başkan Erdoğan'ın sakin yapısıyla önemli uzun vadeli planlarının olduğunu belirten İBN Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakkı Öcal, "Sayın Erdoğan'ın lütfen ifadelerine dikkat edelim. 2071 planı nedir? 2071'e ulaştığımızda Türkiye nerede olacak? Bunun felsefesini yapıyor Sayın Erdoğan. Malesef 18 yıl içinde düze çıktık diye rahatlık içinde olan bir kesim var. Böyle olmaz. Dikkatle hedeflere devam etmeliyiz. Sayın Erdoğan'ın kişiliğinden gelen bir durumu var. Bir kere çok sakin bir insan. Rahatça, sakin bir şekilde Türkiye'yi gözardı eden bir ifade de olsa had bildirmeyi düzgünce yapıyor. Bir kere size her şeyi yaparlarken siz diklenmiyor ama dik diriyor. Mesela "dünya 5'ten büyüktür" sözü. Dünya bir düzene oturtulmuş giderken çıkıp söylediği sakin bir söz herkesin dikkatini çekiyor." dedi.

Başkan Erdoğan'ın vizyonu için adım adım hareket ettiğini belirten Öcal, "Mesela Sayın Erdoğan 'Benim kafamda çöyle bir plan var, buna şu yollarla şu kadar zamanda giderim, önce buradaki oyunları bozmam lazım' gibi sakince düşünerek adımlar atıyor" şeklinde konuştu.

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