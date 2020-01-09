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09.01.2020

Başkan Erdoğan'dan Berfin Özek mesajı: Tüm yargı dünyasına sesleniyorum...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e yönelik asitli saldırıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüm yargı dünyasına sesleniyorum diyen Başkan Erdoğan, “Siz burada hakkı, hukuku, adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay, kendi kızının başına gelmiş olsa orada nasıl değerlendirir, kanunlara mı bakacaksın? Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir.” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde açıklamalarda bulundu. Aile yapısına zarar verildiğini belirten Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"EVLİLİK YAŞI İLERLİYOR"

Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine ulaşabilmemizin gereklerinden biri aile kurumunu bir arada tutabilmektir. Aile kurumu dağılan bir ülkenin yerle yeksan olması kaçınılmazdır. Batı çöküyor, çünkü aile diye bir kavram kalmadı. Aile kavramı dağıldığında nüfus da azalmaya başlıyor. Güçlü aileleri kuracağız ki güçlü devlet olalım. Evlilik yaşı ilerliyor, böyle bir şey olur mu? Evlilik dışı ilişki özendirilmeye çalışılıyor. Televizyonlarda bunların kampanyası yapılıyor, bunlara dikkat edin. Nikah dışı evlilik bizim değerlerimizde yok. Buna tavır koymamız lazım

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