Başkan Erdoğan’dan belediyelerde konser tartışması ile ilgili açıklama

G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'da bir dizi diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, dönüşte gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP'li İBB ve ABB'nin konserler için harcadığı "korkunç" bütçeler için dikkat çeken açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Biz konserlere karşı değiliz. Milletimiz belediyelerimize büyük bütçeler, kaynaklar sunuyor. Bu kaynakların çarçur edilmesi, yolsuzluklar yapılması ise konuyu adli boyuta taşır." dedi. Ayrıca CHP lideri Özel'in yönelttiği "pazar" söylemlerine yanıt veren Başkan Erdoğan "Genel Başkan pazara gitmiş. Cumhurbaşkanı benimle pazara gelebilir mi? diyor. Sayın Genel Başkan, benim seninle gezmeye vaktim yok. Biz oraları kendimiz ve ilgili arkadaşlarımızla zaten geziyoruz. Hiç endişe etme biz oralardayız. Marketleri, pazarları boş bırakmayız." dedi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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