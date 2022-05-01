Başkan Erdoğan’dan bayram mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan bayramı sebebiyle video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, mesajda, "Varsın birileri nefret söylemleri ile bayram sevincimize gölge düşürmeye çalışsın. Varsın birileri çevremizdeki ateşi ülkemize taşımak için provokasyon peşinde koşsun. Biz bu tuzaklara asla düşmeyecek, hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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