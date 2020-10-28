Başkan Erdoğan’dan Batı’ya sert sözler: Siz katilsiniz katil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Batı’ya seslendi. Başkan Erdoğan, "Siz değil misiniz Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden? Milyonlarca Cezayirliyi katleden... Siz değil misiniz Afrika'nın her ülkesine sadece elmas, fosfat, altın var diye giren ve insanları katleden? Ya siz katilsiniz katil! Bugün hâlâ aynı şeylerin arayışı içerisindesiniz. Lübnan'a gidiyorsunuz. Ne işin var yahu senin Lübnan'da? Lübnan'da bir felaket yaşanıyor ve istikamet vermeye gidiyor. Ne oldu, aradığını buldun mu orada? Bulamadın. Niye? Kovdular seni kovdular. Vaka bu. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak." ifadelerini kullandı.



