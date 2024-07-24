Başkan Erdoğan’dan başıboş köpek açıklaması: Kimse bize merhamet dersi vermesin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başıboş köpeklerle ilgili yasaya ilişkin açıklamalarda bulunanan Başkan Erdoğan, "Kim ne derse desin başıboş köpek sorunumuz var. Millet bu sorunun çözülmesini istiyor.” ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili Meclis'te yaygara koparanlara tepki gösteren Başkan Erdoğan, “PKK’nın beşikteki bebeği katletmesine, şehirlerimizde bombaların patlamasına, Gazze’deki katliama ses çıkarmayanlar bize merhametten bahsetmesin. Ciğerparesini kaybetmiş yüreği yaralı bir anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl empati kursun? İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler?" dedi. Başkan Erdoğan, "Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

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