24 Temmuz 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan’dan başıboş köpek açıklaması: Kimse bize merhamet dersi vermesin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başıboş köpeklerle ilgili yasaya ilişkin açıklamalarda bulunanan Başkan Erdoğan, "Kim ne derse desin başıboş köpek sorunumuz var. Millet bu sorunun çözülmesini istiyor.” ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili Meclis'te yaygara koparanlara tepki gösteren Başkan Erdoğan, “PKK’nın beşikteki bebeği katletmesine, şehirlerimizde bombaların patlamasına, Gazze’deki katliama ses çıkarmayanlar bize merhametten bahsetmesin. Ciğerparesini kaybetmiş yüreği yaralı bir anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl empati kursun? İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler?" dedi. Başkan Erdoğan, "Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz." ifadelerini kullandı.