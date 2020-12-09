Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tam destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Fransa'da ırkçılığa maruz kalan Webo ve Başakşehir'e tam destek geldi. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, ''Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism'' ifadelerini kullandı.