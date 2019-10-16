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16.10.2019

Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı mesajı: Kimse bizi durduramaz

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü söyleyen Başkan Erdoğan, "Münbiç-Irak sınırı arasında 30-35 kilometre derinliğe inmeden kimse bizi durduramaz." ifadelerini kullandı.

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