08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Asiltürk ziyaretlerine ilişkin açıklama: Devamı gelecek

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Asiltürk ziyaretlerine ilişkin açıklama: Devamı gelecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2021 14:48
Güncelleme:08.01.2021 14:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız hafta içerisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evlerinde gerçekleştirdiği ziyeretlere ilişkin konuştu.

Başkan Erdoğan Bahçeli ve Asiltürk ziyaretlerine ilişkin konuştu:

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin, "Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz." dedi.

Oğuzhan Asiltürk ziyaretiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani yalnızlığı hissetmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İstanbul'da trafik kilit!
İstanbul'da trafik kilit!
İşte terör örgütü DHKP-C'nin kanlı tarihi
İşte terör örgütü DHKP-C'nin kanlı tarihi
PKK'dan kirli plan! Türkiye ve Rusya...
PKK'dan kirli plan! Türkiye ve Rusya...
Başkan Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması: Anayasal bir sorun yok
Başkan Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması: Anayasal bir sorun yok
Başkan Erdoğan: Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz
Başkan Erdoğan: Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz
Başkan Erdoğan'dan Körfez ve Katar açıklaması:
Başkan Erdoğan'dan Körfez ve Katar açıklaması:
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Asiltürk ziyaretlerine ilişkin açıklama: Devamı gelecek
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Asiltürk ziyaretlerine ilişkin açıklama: Devamı gelecek
CHP'nin dini değerlere bakışı
CHP'nin dini değerlere bakışı
Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 aşı ve ilaç açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 aşı ve ilaç açıklaması
Başkan Erdoğan: İşin içinde teröristler var
Başkan Erdoğan: İşin içinde teröristler var
Öğrencilerle niye görüşeyim? Teröristler işin içinde!
"Öğrencilerle niye görüşeyim? Teröristler işin içinde!"
Başkan Erdoğan'dan 'ABD' çıkışı: Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği'
Başkan Erdoğan'dan 'ABD' çıkışı: Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği'
Daha Fazla Video Göster