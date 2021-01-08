Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Asiltürk ziyaretlerine ilişkin açıklama: Devamı gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız hafta içerisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evlerinde gerçekleştirdiği ziyeretlere ilişkin konuştu.

Başkan Erdoğan Bahçeli ve Asiltürk ziyaretlerine ilişkin konuştu:

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin, "Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz." dedi.

Oğuzhan Asiltürk ziyaretiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani yalnızlığı hissetmememiz lazım." ifadelerini kullandı.