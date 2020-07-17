Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Azerbayan Libya ve kıdem tazminatı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Yurt dışından gelen tepkiler bizi bağlamaz. Beni arayanlara gereken cevabı verdim. Azerbaycan, kendi halkının müdafaasına yönelik adımlar atmıştır, biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız, sonuna kadar desteğimizi vereceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, Libya'daki son durum ve kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili sorulan sorularada yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Yurt dışından gelen tepkiler bizi bağlamaz. Beni arayanlara gereken cevabı verdim." dedi.

Başkan Erdoğan, "Azerbaycan, kendi halkının müdafaasına yönelik adımlar atmıştır, biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız, sonuna kadar desteğimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıklamalarından satır başları:

Diyanet gerekli davetleri yapacak, camiye girişler kontrollü olarak, gerek x-ray gerek fiziki mesafe olsun, camideki yerleşim noktasındaki planlar olsun bunların hepsi şu anda koronavirüs sürecindeki hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak. 1000-1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek. Erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. En büyük avantaj, dışarıda büyük bir açık alana sahip olmak, alanı da en güzel şekilde Diyanet değerlendirecek.

Yurt dışından tepkiler bizi bağlamaz. Benimle bazıları görüştü, gerekli cevapları verdim. Bizim iç egemenlik meselemizdir. Meseleyle alakalı kimsenin buraya müdahalede bulunması söz konusu olamaz.

BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın hususiyeti çok farklı. Kurbanlar kesilecek, herkes birbirini ziyaret yapacak.

"AZERBAYCAN'I KESİNLİKLE YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Ermenistan işgalci. Nahçıvan işgal altında, Minsk Üçlüsü, yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. İşin bu noktalara geleceği de belliydi. Şu anda Ermenistan sürekli, Azerbaycan'ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor. Bu saldırılarda tabii ki Azerbaycan da şu anda kendilerine düşen, özellikle topraklarını müdafaası adeta kendi halkının müdafaasına yönelik adımlar atmıştır, bunu atarken de biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız, sonuna kadar desteğimizi vereceğiz. Sayın Aliyev'le de görüşmelerimi yapıyorum.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

Biz şu ana kadar Libya'da hangi sorumluluğu aldıysak bundan sonra da bu sorumluluğumuzu aynen devam ettireceğiz. Ve Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bizim Libya ile olan ilişkimiz 500 yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir ilişkidir. Bu dönemde de askeri eğitim işbirliği anlaşmamızı Libya ile yaptık. Ve yeni bir anlaşmayı da BM'yi de devreye sokmak suretiyle yapmak üzereyiz. Bu konuda Libya da çalışmalarını yürütüyor. Ama Mısır'ın burada attığı adımlar, özellikle darbeci Hafter'in burada yer alması bir defa illegal bir sürecin içinde olduğunu gösteriyor. Hele hele Abu Dabi'nin bu darbeciye çok ciddi silahlar aktarması bunların hangi konumda olduğunu gösteriyor.

KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİ

Kendileri ile yine görüşmelerimiz, gerek bakanlık gerek şahsım devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda adil bir konu iletilmeden bu adımı atmak adil olmaz."